У Болгарії кажуть, що дипломата Сергія Желєва не викрадали. Напередодні про викрадення консула повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Нагадаємо У захопленому Мелітополі росіяни викрали консула Болгарії

Повідомлення про викрадення Желєва

Міський голова Мелітополя в ефірі загальнонаціонального телемарафону ввечері 23 квітня заявив, що окупанти викрадають бізнесменів та активістів.

Розповідаючи про це, він зазначив, що за кілька годин до включення він отримав інформацію про викрадення почесного консула Болгарії.

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