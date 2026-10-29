"Москва заминировала ООН": МИД раскритиковал назначение россиянина на эту должность

В МИД прокомментировали назначение россиянина на должность заместителя генсека ООН / Коллаж 24 Канала
Назначение представителя России на должность руководителя минной деятельности ООН подрывает доверие к этой организации. В МИД подчеркнули, что агрессор будет руководить разминированием, несмотря на статус Украины как самой заминированной страны.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
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Каковы подробности?
Украинские дипломаты подчеркивают, что передача руководства минным направлением представителю государства-агрессора вызывает глубокую обеспокоенность.
В ведомстве обратили внимание на невозможность согласования такого шага с реальными последствиями войны против украинского народа.
Москва заминировала Организацию Объединенных Наций. Факт 1: После более чем десятилетия российской агрессии Украина стала страной с самым высоким уровнем загрязнения минами в мире. Факт 2: На должность руководителя минной деятельности ООН назначен действующий российский посол, представляющий режим на протяжении всей полномасштабной войны против Украины
Он подчеркнул, что остается совершенно непонятным, как Секретариат ООН согласовывает эти два несовместимых факта между собой и каких именно положительных результатов руководство организации надеется достичь.
Это назначение подтверждает то, что известно уже много лет: незаконная оккупация Россией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности ООН отравляет всю систему ООН
Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 27 октября назначил россиянина Глеба Десятникова заместителем генсека по вопросам разминирования и полиции в Департаменте миротворческих операций.
С 2018 года Десятников был послом России в Иордании, а ранее занимал руководящие должности в МИД России и постоянном представительстве страны при ООН. Также он имеет опыт работы в специальной комиссии ООН по Ираку.
Десятников получил степень магистра международных отношений в Московском государственном институте международных отношений.
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