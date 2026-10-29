"Москва заминировала ООН": МИД раскритиковал назначение россиянина на эту должность

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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Каковы подробности?

Украинские дипломаты подчеркивают, что передача руководства минным направлением представителю государства-агрессора вызывает глубокую обеспокоенность.

В ведомстве обратили внимание на невозможность согласования такого шага с реальными последствиями войны против украинского народа.

Москва заминировала Организацию Объединенных Наций. Факт 1: После более чем десятилетия российской агрессии Украина стала страной с самым высоким уровнем загрязнения минами в мире. Факт 2: На должность руководителя минной деятельности ООН назначен действующий российский посол, представляющий режим на протяжении всей полномасштабной войны против Украины– заявил пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий.

Он подчеркнул, что остается совершенно непонятным, как Секретариат ООН согласовывает эти два несовместимых факта между собой и каких именно положительных результатов руководство организации надеется достичь.

Это назначение подтверждает то, что известно уже много лет: незаконная оккупация Россией постоянного места Советского Союза в Совете Безопасности ООН отравляет всю систему ООН– подытожил Тихий.

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Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 27 октября назначил россиянина Глеба Десятникова заместителем генсека по вопросам разминирования и полиции в Департаменте миротворческих операций.

С 2018 года Десятников был послом России в Иордании, а ранее занимал руководящие должности в МИД России и постоянном представительстве страны при ООН. Также он имеет опыт работы в специальной комиссии ООН по Ираку.

Десятников получил степень магистра международных отношений в Московском государственном институте международных отношений.