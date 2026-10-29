"Москва замінувала ООН": МЗС розкритикувало призначення росіянина на посаду

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Adv

популярні відео

Які подробиці?

Українські дипломати підкреслюють, що передача керівництва мінним напрямом представнику держави-агресора викликає глибоке занепокоєння.

У відомстві звернули увагу на неможливість узгодження такого кроку з реальними наслідками війни проти українського народу.

Москва замінувала Організацію Об'єднаних Націй. Факт 1: Після понад десятиліття російської агресії Україна стала країною з найбільшим забрудненням мінами у світі. Факт 2: На посаду керівника мінної діяльності ООН призначено чинного російського посла, який представляє режим протягом усієї повномасштабної війни проти України– заявив речник відомства Георгій Тихий.

Він підкреслив, що залишається абсолютно незрозумілим, як Секретаріат ООН узгоджує ці два несумісні факти між собою та яких саме позитивних результатів керівництво організації сподівається досягти.

Це призначення підтверджує те, що відомо вже роками: незаконна окупація Росією постійного місця Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН отруює всю систему ООН– підсумував Тихий.

Реклама

Нагадаємо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 27 жовтня призначив росіянина Гліба Десятникова заступником генсека з питань розмінування та поліції в Департаменті миротворчих операцій.

З 2018 року Десятников був послом Росії в Йорданії, а раніше працював на керівних посадах у МЗС Росії та постійному представництві країни при ООН. Також він має досвід роботи у спеціальній комісії ООН з Іраку.

Десятников здобув ступінь магістра міжнародних відносин у Московському державному інституті міжнародних відносин.