Так, стало известно, что 11 сентября Россия приняла новую "стратегию государственной культурной политики", в которой части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей были определены как "приоритетные".

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В МИД процитировали стихотворение "Сто років як сконала Січ"

В МИД Украины заявили, что это является очередным свидетельством планомерной политики Москвы по русификации и ассимиляции украинского населения на временно оккупированных территориях.

Там отметили, что утвержденный российскими властями акт грубо нарушает нормы международного права, в частности Дополнительный протокол к Женевским конвенциям, который запрещает дискриминацию по признакам расы, языка, религии или национального происхождения.

В ведомстве подчеркнули, что Украина рассматривает эти действия россиян как создание условий для уничтожения украинцев как национальной группы. "Мы готовим доказательства для соответствующих международных судебных инстанций, руководствуясь Римским статутом МУС", – уточнили в министерстве.

Стратегия государственной культурной политики России является лишь продолжением веков целенаправленных попыток Кремля уничтожить все украинское. Можем ответить на нее словами великого украинского поэта, замученного Москвой, Василия Стуса: "Ты уже не сгинешь, ты двожилава, земля, рабовладельческая веками, и не скарать тебя душителям сибирями и соловками",

– говорится в заявлении МИД.

Ведомство призвало мир усилить давление на Россию, чтобы заставить ее соблюдать международное гуманитарное право на оккупированных территориях.

К слову, в Мариуполе, который оккупирован Россией, активно набирают школьников в так называемую "юношескую армию", к которой с начала сентября уже присоединилось 30 учеников.