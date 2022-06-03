Речь идет о "захвате Киева за три дня" и украинских центрах власти. Но пока не могут захватить ни одну область, ведь Вооруженные Силы Украины дают оккупантам достойный отпор. Так, Министерство обороны Великобритании показало динамическую карту боевых действий на протяжении ста дней полномасштабной войны.

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В Минобороны Британии показали динамику 100 дней войны

Так, на опубликованном видео показывается карта с этапами вторжения России и как изменялась динамика боевых действий в Украине в течение 100 дней войны.

Нападение России на север Украины окончилось дорогой неудачей. Россия не смогла реализовать собственные принципы войны,

– говорится в сообщении британской разведки.

По мнению Минобороны Британии, причина поражения России – ограничена боеготовность многих подразделений, раскинувшихся по разной территории без достаточной поддержки со стороны артиллерии и боевой авиации.

Также в Минобороны напомнили, что Россия ошибочно рассчитывала на положительное отношение украинского населения к российским оккупационным войскам. Поэтому сейчас российская армия приняла "стратегию истощения" и получает медленные и затратные достижения на Донбассе.

Карта боевых действий за 100 дней полномасштабной войны: смотрите видео

8 побед Украины за 100 дней полномасштабной войны

Российские войска рассчитывали на скорую войну, они хотели захватить наши территории и думали, что их здесь ждут. Но их план сорвался, ведь украинские Силы обороны с первого дня войны ведут бои на востоке и на юге Украины, где самое ожесточенное. Да, за 100 дней есть неудачи, но успехов тоже немало :

Освобождение Силами обороны ранее оккупированных территорий – н 80% территории страны контролируют Вооруженные Силы Украины. Привлечение широкой международной коалиции для противостояния российской агрессии. Формирование сил территориальной обороны и их вовлечение в активную фазу военного противостояния непосредственно на линии фронта. Развертывание сил сопротивления на оккупированных территориях. Построение логистики, позволяющей осуществлять передислокацию, так и накопление материально-технических резервов. Кроме того, правильное построение логистики обеспечивает поставку новейшего вооружения из заграницы. Развитие эшелонированной системы противовоздушной обороны. Консолидация украинского общества. Россия хотела атаковать и сознание украинцев, впрочем, не получилось! Феноменально высока степень доверия населения к государственному институции.

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