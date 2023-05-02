В Белом доме обнародовали информацию, что потери врага за последние 5 месяцев составили более 100 тысяч. Среди них – 50 тысяч – это представители ЧВК Вагнера, а 20 тысяч погибли во время столкновений. Эти данные в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует 24 Канал.

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Маляр отметила, что следует понимать, как эти данные считают и что включено в эту цифру. В частности, только погибшие или раненые тоже. Чиновница объяснила, что раненые для войска – это тоже потери, поскольку они выходят из строя, а некоторые не возвращаются.

Военным языком потери – это раненые и погибшие,

– отметила Маляр.

Как считают потери врага

Она добавила, что во время боев тяжело считать точные потери врага. В настоящее время люди, считающие потери, заняты другим. Поэтому информация может быть несколько неточной.

В частности, это зависит от того, где находятся тела, можно ли их увидеть. Если уничтожается техника, то потери личного состава тоже приблизительны. Допускают, сколько людей могло находиться там.

Обратите внимание! По состоянию на 2 мая, по данным Генштаба ВСУ, ликвидировали 191420 российских бойцов. За последние сутки уничтожили 460 оккупантов.