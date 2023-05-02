У Білому домі оприлюднили інформацію, що втрати ворога за останні 5 місяців сягнули понад 100 тисяч. Серед них – 50 тисяч – це представники ПВК Вагнера, а 20 тисяч загинули під час зіткнень. Ці дані в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.

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Маляр зазначила, слід розуміти, як ці дані рахують та що включено в цю цифру. Зокрема, лише загиблі чи поранені також. Чиновниця пояснила, що поранені для війська – це теж втрати, оскільки вони виходять зі строю, а деякі не повертаються.

Військовою мовою втрати – це поранені та загиблі,

– зазначила Маляр.

Як рахують втрати ворога

Вона додала, що під час боїв важко рахувати точні втрати ворога. У цей час люди, які рахують втрати, зайняті іншим. Тому інформація може бути дещо неточною.

Зокрема, це залежить від того, де перебувають тіла, чи можна їх побачити. Якщо знищується техніка, тоді втрати особового складу теж приблизні. Припускають, скільки людей могло перебувати там.

Зверніть увагу! Станом на 2 травня, за даними Генштабу ЗСУ, ліквідували 191 420 російських бійців. За останню добу знищили 460 окупантів.