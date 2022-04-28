В то же время уже налажена четкая система выплаты пенсий выехавшим из таких территорий и находящимся в городах, подконтрольных Украине, передает 24 канал.

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По словам, министра социальной политики Марины Лазебной, правительство решает все вопросы и предоставляет все возможности для получения людьми надлежащих выплат, ведь это обязательство государства и предусмотрено законом, говорится в эфире канала "Рада".

Как получить пенсию тем, кто уехал из заблокированных городов

Важно понимать, что есть две категории людей. Первая – это люди, проживавшие на временно оккупированных территориях, но уехавшие. Вторая категория – люди, остающиеся в заблокированных городах.

Для первой категории людей есть три способа получения пенсий:

в отделениях Укрпочты;

в отделениях Сбербанка (без открытия счета);

На банковский счёт.

"За два месяца мы увидели ситуацию, что большое количество людей не выезжало с оккупированных территорий, они остаются там проживать. И, конечно, не могут получить свои пенсии. Особенно страдают те пенсионеры, которые привыкли получать выплаты с доставкой домой почтальоном", – отметила Лазебная.

Пенсия для тех, кто остается в оккупированных городах

Именно для людей тех областей, в частности Донецкой и Луганской, где у Укрпочты нет возможности передать эти пенсии, правительство Украины 26 апреля приняло решение, предусматривающее, что именно таким пенсионерам вся сумма выплат будет зачисляться на счета, открытые в Сбербанке Пенсионным фондом.

"Пенсия будет засчитана тогда, когда Укрпочта уведомит Пенсионный фонд о том, что не может доставить пенсию людям в определенных местах. Тогда счета открываются для людей", – объяснила министр.

Как пенсионеру получить средства со счета

По ее словам, человек может получить свою пенсию по любой первой возможности – либо когда уедет с временно оккупированной территории, либо в отделении Сбербанка при наличии паспорта, идентификационного номера и договора банковского счета. Также деньги со счета Сбербанка может и передать Укрпочта.

Однако другой вопрос состоит в том, во всех ли населенных пунктах работают банки и есть ли возможность снять наличные. Но в то же время важно, чтобы пенсионеры знали и были уверены, что у них есть счет, на котором сохранена вся сумма.

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