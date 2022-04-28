Водночас вже налагодження чітка система виплати пенсій тим, хто виїхав за таких територій та перебуває у містах, підконтрольних Україні, передає 24 канал.

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За словами, міністерки соціальної політики Марини Лазебної, уряд вирішує всі питання та надає усі можливості для отримання людьми належних виплат, адже це є зобов’язанням держави та передбачено законом, йдеться в ефірі каналу "Рада".

Як отримати пенсію тим, хто виїхав із заблокованих міст

Важливо розуміти, що є дві категорії людей. Перша – це люди, які проживали на тимчасово окупованих територіях, але виїхали. Друга категорія – люди, які залишаються в заблокованих містах.

Для першої категорії людей є три способи отримання пенсій:

У відділеннях Укрпошти;

У відділеннях Ощадбанку (без відкриття рахунку);

На банківський рахунок.

"За два місяці ми побачили ситуацію, що велика кількість людей не виїжджала з окупованих територій, вони залишаються там проживати. І, звісно, не мають змоги отримати свої пенсії. Особливо страждають ті пенсіонери, які звикли отримувати виплати з доставкою додому поштарем", – зазначила Лазебна.

Пенсія для тих, хто залишається в окупованих містах

Саме для людей тих областей, зокрема Донецької та Луганської, де Укрпошта не має можливості передати ці пенсії, уряд України 26 квітня прийняв рішення, яке передбачає, що саме таким пенсіонерам вся сума виплат буде зараховуватись на рахунки, що відкриті в Ощадбанку Пенсійним фондом.

Пенсія буде зарахована тоді, коли Укрпошта повідомить Пенсійному фонду про те, що не може доставити пенсію людям у визначених місцях. Тоді рахунки відкриваються для людей,

– пояснила міністерка.

Як пенсіонеру отримати кошти з рахунку

За її словами, людина може отримати свою пенсію за будь-якої першої можливості – або коли виїде з тимчасово окупованої території, або в відділенні Ощадбанку за наявності паспорту, ідентифікаційного номера і договору банківського рахунку. Також гроші з рахунку Ощадбанку може і передати Укрпошта.

Проте інше питання у тому, чи у всіх населених пунктах працюють банки та чи є можливість зняти готівку. Але водночас важливо, щоб пенсіонери знали та були впевнені, що у них є рахунок, на якому збережена вся сума.

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