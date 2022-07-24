На могиле проводника ОУН нарисовали серп и молот. Вероятно, к вандализму причастны представители ультралевых сил.

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О надругательстве над могилой рассказал Алесь Чайчиц. Он решил впервые посетить место упокоя известного украинского деятеля и увидел, что над его могилой надругались вандалы. На месте происшествия уже работали правоохранители.



Вандалы поиздевались над могилой Бандеры / Фото Алеся Чайчица



На место происшествия приехали полицейские / Фото Алеся Чайчица

Поврежденная вандалами могила Степана Бандеры в Мюнхене. Решил впервые побывать, а там полиция и это зрелище,

– рассказал Чайчиц.

Заметим, это не первый раз вандалы осквернили могилу Бандеры. Такие случаи уже происходили неоднократно. В 2021 году посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал правоохранителей провести расследование. Тогда дипломат отметил, что демонизацией Бандеры занимаются не только российские пропагандисты, но некоторые уважаемые немецкие историки. Он призвал наказать виновных.

Украинцы стали лучше относиться к Бандере

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", украинцы стали гораздо лучше относиться к Бандере. Много лет его фигура, овеянная фейками русской пропаганды, вызвала дискуссия в обществе. Так, в 2012 году положительно к проводнику ОУН относились только 22% украинцев. В то же время в 2022 году деятеля начали поддерживать уже 74% населения.

Важно отметить, что хорошее отношение к идеологу украинского национализма преобладает также в юго-восточных регионах. Даже среди украинцев, которые в быту общаются исключительно на русском языке.

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