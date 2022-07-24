На могилі провідника ОУН намалювали серп та молот. Ймовірно, до вандалізму причетні представники ультралівих сил.

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Про знущання з могили розповів білорус Алесь Чайчиц. Він вирішив вперше відвідати місце спочинку відомого українського діяча й побачив, що над його могилою поглумилися вандали. На місці події вже працювали правоохоронці.



Вандали познущалися з могили Бандери / Фото Алеся Чайчица



На місце події приїхали поліцейські / Фото Алеся Чайчица

Пошкоджена вандалами могила Степана Бандери в Мюнхені. Вирішив уперше побувати, а там поліція і це видовище,

– розповів Чайчиц.

Зауважимо, це не вперше вандали осквернили могилу Бандери. Такі випадки вже траплялися неодноразово. У 2021 році посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав правоохоронців провести розслідування. Тоді дипломат зазначив, що демонізацією Бандери займаються не лише російські пропагандисти, а й деякі поважні німецькі історики. Він закликав покарати винних.

Українці почали краще ставитися до Бандери

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", українці почали значно краще ставитися до Бандери. Багато років його постать, овіяна фейками російської пропаганди, викликала у суспільстві дискусії. Так, у 2012 році позитивно до провідника ОУН ставилися лише 22% українців. Водночас у 2022 році діяча почали підтримувати вже 74% населення.

Важливо зауважити, що хороше ставлення до ідеолога українського націоналізму переважає також у південно-східних регіонах. Навіть серед тих українців, які у побуті спілкуються виключно російською мовою.

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