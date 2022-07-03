Переписана під "совків" історія
Його ім'я було і залишається "червоною ганчіркою" як для політичного класу Німеччини, так і для широких кіл громадськості.
Не пропустіть Путін сам вписав в історію дату, коли остаточно втратив Крим
Більш того, робили вони це охоче. Адже на практиці це означає, що свою вічну вину за злочини націонал-соціалістів німці можуть перекласти на інших, та ще й на українців, тобто на тих, хто насправді були найбільшими їх жертвами.
Отже вони затаврували Бандеру як "українського фашиста і колабораціоніста гітлерівської Німеччини". І хоча особистість Бандери майже не досліджувалася серйозно в наукових колах Німеччини, накладене на нього чорне тавро залишається, на жаль, і досі мейнстрімом. При цьому будь-які критичні голоси одразу затюкуються і закльовуються з усіх сторін.
Із фактами не посперечаєшся
Саме з таким масованим і чітко оркестрованим shit storm й зіштовхнувся посол Мельник, відповідаючи на питання, якого милого він у 2015 році поклав квіти на могилу Степана Бандери.
Посол відкинув спроби німців перекласти на нього всі злочини Другої світової війни, зокрема вчинені проти євреїв під час Голокосту і поляків у 1943 році на Волині.
Наче коршуни, всі накинулися на посла за те, що він наважився публічно стати на захист людини, яка все життя боролася за свободу України.
Про важливе Росія зробила ставку на холоднокровні вбивства українців і відправила сюди "докази"
"Чорний піар" вдався
Цікаво, що німці дуже хитро використали цю журналістську провокацію (про неї я ще напишу окремо), щоб знову – як і під час Другої світової – вбити клин між українцями і поляками, роздувши з мухи слона.
І це дуже важливо, адже ми в такий спосіб ламаємо стіну мовчання і розвінчуємо російські пропагандистські міфи, які насаджувалися у ФРН десятками років.
Варте уваги – юні патріоти влаштвали окупантам яскравий лікнеп щодо Бандери: дивіться відео