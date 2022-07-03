Переписана під "совків" історія

Його ім'я було і залишається "червоною ганчіркою" як для політичного класу Німеччини, так і для широких кіл громадськості.

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Причин того, чому Степан Бандера навіть через 62 роки після його вбивства кагебешним агентом у Мюнхені, будоражить німецькі уми, чимало. Одна з головних, на мій погляд, полягає у тому, що після Другої світової війни, так би мовити "спокутуючи провину" за злочини нацизму, німецькі політичні еліти, а з ними, до речі, і вся придворна історична історіографія ФРН уклали такий собі негласний пакт з московським чортом, фактично радо підхопивши всі пропагандистські наративи Кремля.

Більш того, робили вони це охоче. Адже на практиці це означає, що свою вічну вину за злочини націонал-соціалістів німці можуть перекласти на інших, та ще й на українців, тобто на тих, хто насправді були найбільшими їх жертвами.

Отже вони затаврували Бандеру як "українського фашиста і колабораціоніста гітлерівської Німеччини". І хоча особистість Бандери майже не досліджувалася серйозно в наукових колах Німеччини, накладене на нього чорне тавро залишається, на жаль, і досі мейнстрімом. При цьому будь-які критичні голоси одразу затюкуються і закльовуються з усіх сторін.

Із фактами не посперечаєшся

Саме з таким масованим і чітко оркестрованим shit storm й зіштовхнувся посол Мельник, відповідаючи на питання, якого милого він у 2015 році поклав квіти на могилу Степана Бандери.

Посол відкинув спроби німців перекласти на нього всі злочини Другої світової війни, зокрема вчинені проти євреїв під час Голокосту і поляків у 1943 році на Волині.

Він нагадав німцям про те, що Бандеру нацисти заарештували ще 5 липня 1941 року, оскільки він намагався створити незалежну Україну, що не входило у плани Гітлера, й кинули його до концтабору Заксенгаузен, де він був в'язнем практично протягом усієї війни до 25 вересня 1944 року. Тож робити з Бандери масового вбивцю – це повний абсурд.

Наче коршуни, всі накинулися на посла за те, що він наважився публічно стати на захист людини, яка все життя боролася за свободу України.

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"Чорний піар" вдався

Цікаво, що німці дуже хитро використали цю журналістську провокацію (про неї я ще напишу окремо), щоб знову – як і під час Другої світової – вбити клин між українцями і поляками, роздувши з мухи слона.

Але лиха без добра не буває. Ця історія нарешті допомогла започаткувати бурхливі дискусії про постать Бандери у німецьких ЗМІ, менше ніж за добу у твітері опублікували понад 80 мільйонів твітів, присвячених цій темі.

І це дуже важливо, адже ми в такий спосіб ламаємо стіну мовчання і розвінчуємо російські пропагандистські міфи, які насаджувалися у ФРН десятками років.

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