Ракети, начинені терором

Це навмисний удар по цивільних об'єктах з метою сіяти терор та чинити морально-психологічний тиск на населення, ЗСУ та уряд. Пояснюю, чому це не є помилкою точності.

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Про те, що ракети Х-22 мають серйозну похибку точності й дефекти паливної системи, було відомо ще в СРСР. У її характеристиках тоді заклали можливе відхилення від 300 до 500 метрів від цілі з компенсацією цього недоліку за рахунок бойової частини – 960 кілограмів.

Але під час війни в Україні, коли ці ракети почали використовувати через те, що більш сучасні ставали дефіцитними, стало зрозуміло, що похибка точності перевищує 500 метрів. Антирекорд був поставлений на Дніпропетровщині, коли Х-22 відхилилася від цілі на 3 кілометри!

Крім того, у цих ракет дуже ненадійна паливна система. Наприклад, коли Х-22 на самому початку війни застосовувалися на Одещині, дві ракети просто впали в море через відмову двигуна.

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Випробування смерті

В результаті, починаючи з травня-місяця, росіяни почали проводити регулярні випробування Х-22 в районі аеродрому Шайківка з метою з'ясування їхньої максимальної ефективності. Екіпажі дальніх бомбардувальників Ту-22М3 зі складу 52 ТБАП здійснили серію умовних пусків ракет із повітряного простору північної частини тимчасово окупованого Криму з району Роздольного.

16 червня з Курської області дальній бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 зі складу 52 ТБАП здійснив пуск Х-22 по полігону "Дубровичі" в Рязанській області. Дальність запуску становила майже 400 кілометрів. Ефективність… Підтвердились найгірші показники.

За півтора місяця випробувань росіяни з'ясували, що гранично ефективна дальність застосування ракет Х-22 замість заявлених 600 кілометрів не більше 200 кілометрів. Саме на цій відстані вони зберігають прийнятні показники точності й мінімальна відмова паливної системи в польоті.

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Не помилки, а заплановані вбивства

А тепер удар по Кременчуку з повітряного простору Курської області – 200 кілометрів. Удар по Білгород-Дністровському із військового полігону на тимчасово окупованій території Криму – 170 кілометрів.

Російські окупанти використовували саме ці параметри дальності для збереження точності та надійності Х-22. І ці удари по цивільних об'єктах не могли бути випадковими. Це – навмисний удар. Навмисно скоєний військовий злочин. Геноцид та акт тероризму одночасно.

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