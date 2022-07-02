Ракеты, начиненные террором

Это умышленный удар по гражданским объектам с целью сеять террор и оказывать морально-психологическое давление на население, ВСУ и правительство. Объясняю, почему это не ошибка точности.

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О том, что ракеты Х-22 испытывают серьезную погрешность точности и дефекты топливной системы, было известно еще в СССР. В ее характеристиках тогда было заложено возможное отклонение от 300 до 500 метров от цели с компенсацией этого недостатка за счет боевой части – 960 килограммов.

Но во время войны в Украине, когда эти ракеты начали использовать из-за того, что более современные становились дефицитными, стало ясно, что ошибка точности превышает 500 метров. Антирекорд был поставлен в Днепропетровской области, когда Х-22 отклонилась от цели на 3 километра!

Кроме того, у этих ракет очень ненадежная топливная система. Например, когда Х-22 в самом начале войны применялись в Одесской области, две ракеты просто упали в море из-за отказа двигателя.

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Испытание смерти

В результате начиная с мая месяца россияне начали проводить регулярные испытания Х-22 в районе аэродрома Шайковка с целью выяснения их максимальной эффективности. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из состава 52 ТБАП совершили серию условных пусков ракет с воздушного пространства северной части временно оккупированного Крыма из района Раздольного.

16 июня из Курской области дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 из состава 52 ТБАП совершил пуск Х-22 по полигону "Дубровичи" в Рязанской области. Дальность запуска составляла около 400 километров. Эффективность… Подтвердились самые плохие показатели.

За полтора месяца испытаний россияне выяснили, что предельно эффективная дальность применения ракет Х-22 вместо заявленных 600 км не более 200 км. Именно на этом расстоянии они сохраняют приемлемые показатели точности и минимальный отказ топливной системы в полете.

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Не ошибки, а запланированные убийства

А теперь удар по Кременчугу из воздушного пространства Курской области – 200 километров. Удар по Белгороду-Днестровскому с военного полигона на временно оккупированной территории Крыма – 170 километров.

Российские оккупанты использовали именно эти параметры дальности для сохранения точности и надежности Х-22. И эти удары по гражданским объектам не могли быть случайными. Это – умышленный удар. Намеренно совершенное военное преступление. Геноцид и акт терроризма одновременно.

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