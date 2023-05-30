О чем будут договариваться президенты и премьер-министры, сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя. Главными темами в повестке дня будут безопасность и энергетика. Также в Кишиневе обсудят совместные усилия мира в контексте войны в Украине.

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Кроме этого, у лидеров будет время для двусторонних встреч. По словам высокопоставленного дипломата ЕС, среди согласованных встреч ожидаются переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Ожидается, что лидеры ЕС усилят свою помощь Молдавии. В частности, будет представлена гражданская миссия в Кишиневе с мандатом на два года. В составе миссии ожидается до 50 чиновников, которые будут способствовать противодействию дезинформации и кибератакам. В целом в Брюсселе положительно оценивают результаты предстоящего саммита.

Эта вторая встреча, думаю, тоже будет успешной. Мы были поражены степенью подготовки молдаван и тем, как это было организовано и направлено,

– сказал высокопоставленный дипломат в ЕС.

В Брюсселе также призывают воспринимать геополитический контекст саммита в Молдове, поскольку это политический сигнал для Кремля.

"Если вы сидите в Москве и видите 47 стран в вашем ближайшем или близком соседстве, которые встречаются вместе, я считаю, что это очень важное сообщение. Даже если это мягкое сотрудничество, даже если это изменения, это вам о чем-то говорит", – отметил дипломат на условиях анонимности.

Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите не подтверждено. В Молдове не раскрывают детали из соображений безопасности.

Отметим, это уже второй саммит Европейского политического сообщества. Первая встреча лидеров в рамках этого саммита состоялась осенью в прошлом году в Праге. Эта площадка была создана по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Саммит не является альтернативой расширению Евросоюза. Ожидается, что следующие саммиты пройдут в Испании и Великобритании.