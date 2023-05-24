Об этом 24 Каналу рассказал журналист RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, ситуация в Молдове – напряженная. Осенью 2023 года там состоятся местные выборы, которые могут стать настоящим испытанием для страны.

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Кремль пытается влиять на ситуацию в Молдове. И там может начаться политический кризис. К примеру, по предварительным данным, в автономном округе Гагаузия, где уже состоялись выборы, к власти пришла пророссийская кандидатка и сторонница беглого олигарха Илона Шора.

Какие проблемы в Молдове

Как отметил Тхорик, проевропейский митинг в центре Кишинева не должен пускать пыль в глаза. В стране есть серьезные проблемы, способные обернуться пророссийским реваншем.

Митинг в Кишиневе – "потемкинская деревня". Обществу нужны реальные реформы. Они, конечно, тормозятся кое-где по объективным причинам – из-за вторжения России в Украину. Но людям будут это продавать как то, что президент Молдовы Майя Санду не способна проводить реформы,

– заметил Тхорик.

Молдова – самая бедная страна Европы. И последняя зима была особенно сложной для населения. Инфляция в стране составляет более 30%. Цены на потребительские товары и электроэнергию выросли на таком же уровне. А тариф на газ – вообще поднялся в 5 раз.

На этом фоне российские политтехнологи начнут рассказывать людям, почему им "на самом деле" живется так плохо, чтобы привести к власти свои силы. Поэтому проевропейский митинг – капля в море. Люди вернутся в свои регионы и столкнутся с реальностью, где они обеднели примерно на половину.

Обратите внимание! В марте 2023 года молдовские журналисты вместе с коллегами из 10 стран Европы и США опубликовали документы, где раскрыты стратегические планы России на Молдову. Кремль собирался до 2030 года взять Молдову под свой политический контроль.

Есть претензии и к самой Санду

Несмотря на попытки Кремля дестабилизировать ситуацию в Молдове, есть объективные претензии и к Санду. В стране до сих пор нет мощной борьбы против коррупции, а разные преступные группировки влияют на принятие судебных решений.

Особо печальная ситуация в Приднестровье. Молдова постоянно закрывает глаза на дела о контрабанде и отмывании денег, связанные с этим регионом.

Молдова не хочет трогать Приднестровье. Хотя это территория, которую оккупировала Россия. Да, Санду заявляет, что Путина нужно арестовать. Но он сюда не приедет. Они даже не могут арестовать российских политтехнологов, которые грубо вмешиваются в избирательную кампанию Молдовы многие годы. Контролируемые ФСБ политтехнологи каждый год ехали сюда в Молдову,

– рассказал Тхорик.

Какая ситуация в Молдове: коротко