Про це 24 Каналу розповів журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик. За його словами, ситуація в Молдові – напружена. Восени 2023 року там відбудуться місцеві вибори, які можуть стати справжнім випробуванням для країни.

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Кремль намагається впливати на ситуацію в Молдові. І там може початися політична криза. До прикладу, за попередніми даними, в автономному окрузі Гагаузія, де вже відбулися вибори, до влади прийшла проросійська кандидатка та прихильниця олігарха-втікача Ілона Шора.

Які проблеми є у Молдові

Як наголосив Тхорик, проєвропейський мітинг у центрі Кишинева не має вводити в оману. В країні є серйозні проблеми, які здатні обернутися проросійським реваншем.

Мітинг в Кишиневі – "потьомкінська дєрєвня". Суспільству потрібні реальні реформи. Вони, звісно, гальмуються подекуди з об'єктивних причин – через вторгнення Росії до України. Але людям будуть це продавати як те, що президентка Молдови Майя Санду не здатна проводити реформи,

– зауважив Тхорик.

Молдова – найбідніша країна Європи. І остання зима була особливо складною для населення. Інфляція в країні становить понад 30%. Ціни на споживчі товари та електроенергію також зросли на такому рівні. А тариф на газ – узагалі піднявся в 5 разів.

На цьому тлі російські політтехнологи почнуть розповідати людям, чому їм "насправді" живеться так погано, щоб привести до влади свої сили. Тому проєвропейський мітинг – крапля в морі. Люди повернуться у свої регіони й зіштовхнуться з реальності, де вони збідніли приблизно наполовину.

Зверніть увагу! У березні 2023 року молдовські журналісти разом з колегами із 10 країн Європи та США опублікували документи, де розкриті стратегічні плани Росії на Молдову. Кремль збирався до 2030 року взяти Молдову під свій політичний контроль.

Є претензії і до самої Санду

Попри спроби Кремля дестабілізувати ситуацію в Молдові, є об'єктивні претензії і до самої Санду. В країні досі немає потужної боротьби проти корупції, а різні злочинні угруповання впливають на ухвалення судових рішень.

Особлива сумна ситуація в Придністров'ї. Молдова постійно закриває очі на справи про контрабанду та відмивання грошей, які пов'язані з цим регіоном.

Молдова не хоче чіпати Придністров'я. Хоч це територія, яку окупувала Росія. Так, Санду заявляє, що Путіна потрібно арештувати. Але він сюди не приїде. Вони навіть не можуть арештувати російських політтехнологів, які грубо втручалися у виборчу кампанію Молдови багато років. Контрольовані ФСБ політтехнологи щороку їхали сюди в Молдову,

– розповів Тхорик.

Яка ситуація в Молдові: коротко