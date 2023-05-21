У неділю, 21 травня, десятки тисяч громадян Молдови вийшли на вулиці, аби вкотре засвідчити, що їхня країна тримає курс на євроінтеграцію. Називали цю акцію "Європейська Молдова".

Дивіться також "Варварськи напала на Україну": Молдова оголосила важливе рішення щодо Росії

"Курс у ЄС – це повага та взаєморозуміння"

Зазначимо, що кількість людей в центрі Кишинева на Площі великих національних зборів – вражає. За різними підрахунками на ній було від 75 до 80 тисяч людей. Водночас правоохоронці не зафіксували жодного порушення під час цього заходу.

Учасники зборів ухвалили резолюцію на підтримку європейського курсу Молдови. У документі йдеться про те, що Молдова прагне стати повноправною частиною Євросоюзу, який може гарантувати стабільність та дозволити реалізувати потенціал країни.



Масштаби демонстрацій у Молдові / Фото з телеграм-каналів

На мітингу виступала, зокрема, молдовська лідерка Мая Санду. Свою промову вона виголосила румунською, української, гагаузькою, болгарською та російською мовами. Президентка констатувала, що ЄС – це гарантія для кожного громадянина її країни на благополучне життя.

Ми маємо об'єднатися, щоб у нашій країні панувало взаєморозуміння. Потрібно кожному гарантувати щасливе життя. Вступ Молдови до Європейського союзу – це означає бути рівними з громадянами європейських держав, це означає пишатися нашою країною та різноманіттям, це означає, що ми поважаємо себе, і нас поважає весь світ,

– заявила вона.

Мітинг у Кишиневі на підтримку європейського курсу: дивіться запис трансляції заходу від NewsMaker Original

Зазначимо також, що на ці збори прибула очільниця Європарламенту Роберта Метсола. Вона наголосила на тому, що Захід підтримує європейську інтеграцію Молдови та констатувала, що громадяни цієї є європейцями.

Дорогі європейці, я горда бути сьогодні поряд з вами, виступати перед такою великою кількістю людей, які вірять у європейське майбутнє для Молдови. Я приїхала підтримати вас, президентку Маю Санду і сказати, що Європа – це Молдова, а Молдова – Європа,

– сказала європейська чиновниця.

До теми Кандидатство на членство в ЄС: Молдова отримала рекомендацію Єврокомісії, Грузія – ні

Слід наостанок згадати, що Санду ще у березні 2022 року підписала заявку на членство Молдови в Євросоюзі. У такий спосіб вона, вочевидь, прискорила європейський курс своєї країни на фоні початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу.