Президент Майя Санду ответила на вопросы относительно того, арестуют ли Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в Молдову.

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Молдова обещает выполнить решение Международного уголовного суда

Она заявила, что Молдова выполнит решение Международного уголовного суда и арестует российского президента Владимира Путина, если тот приедет в страну.

Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда,

– ответила Санду коротко.

Что известно об ордере на арест Путина