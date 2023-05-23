Президент Майя Санду ответила на вопросы относительно того, арестуют ли Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в Молдову.
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Молдова обещает выполнить решение Международного уголовного суда
Она заявила, что Молдова выполнит решение Международного уголовного суда и арестует российского президента Владимира Путина, если тот приедет в страну.
Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда,
– ответила Санду коротко.
Что известно об ордере на арест Путина
- Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.
- Путина и Львова-Белова подозревают в причастности к незаконному перемещению и депортации детей из Украины в Россию во время войны. Ордер на арест диктатора и омбудсменки действует до конца их жизни.
- Россия же в ответ решила заочно предъявить обвинение и объявили в розыск прокурора и судью Международного уголовного суда. Интересно, что до этого в Кремле говорили, что решение МКС якобы их не волнует.
- Путина и Львову-Белову обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав и признавших юрисдикцию МКС. Важно отметить, что Международный уголовный суд не может проводить слушания при отсутствии подозреваемого.
- Благодаря ордеру на арест Путина, российский диктатор стал нежелательным гостем даже в тех странах, которые нейтрально относятся к агрессии против Украины. В частности, в ЮАР призвали Путина не ехать в их страну на саммит БРИКС, а присоединиться через видеосвязь.
- Дело в том, что ЮАР не хочет арестовывать Путина, но вместе с тем старается избежать последствий игнорирования ордера. В 2016 году ЮАР отказалась арестовать Омара аль-Башира, тогдашнего лидера Судана. Со временем соответствующее решение высшие судьи страны назвали неконституционным.