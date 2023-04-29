Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что в мире только две страны, которые могут принять Путина.

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Путин боится уезжать из России

По его словам, в мире не много стран, которые могут гарантировать, что не будут арестовывать Путина. Речь идет в Кыргызстане и Беларуси. Это две страны, где российский диктатор теоретически может чувствовать себя в безопасности.

"Вероятно, это Беларусь, но я бы не был так уверен. Вдруг Лукашенко его "кинет", вдруг его "купили". Юридически у Лукашенко есть полное право арестовать Путина и он даже будет награжден за это. Возможно он поедет в Кыргызстан, но дальше – точно страшно. Дождемся хоть как-то визита Путина", – отметил Шейтельман.

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Комментируя заявления президента ЮАР Сирила Рамафосы, политтехнолог отметил, что Путин может не доверять президенту Южноафриканской республики. Сначала Рамафоса заявил, что его страна выходит из Римского устава, чтобы принять Путина, а затем его слова опровергла собственная Администрация.

"Я думаю, что Путин, когда услышал слова Рамафосы, не поверил в них и не собирался никуда ехать. Он понимает, что ЮАР фактически это англосаксы, те самые враги, с которыми так "долго воюет" Россия. Англосаксы "коварны" и могли специально отменять Римский устав, чтобы Путин попал в ловушку и его смогли арестовать", – рассказал Шейтельман.

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