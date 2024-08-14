В полиции рассказали, что восьмерых злоумышленников задержали в рамках международной спецоперации на территории Молдовы. Организатором схемы оказался 34-летний уроженец России.

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Преступники в Молдове выманивали деньги у ВСУ

Украинские правоохранители совместно с молдавскими коллегами разоблачили группу злоумышленников, которые с 2023 года обманывали военных ВСУ, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи несуществующих автомобилей и дронов.

Правоохранители установили, что к совершению преступлений причастны лица в возрасте от 17 до 46 лет. С началом полномасштабного вторжения России в Украину восемь фигурантов, которые проживали на территории Одесской области, переехали в Республику Молдова, откуда начали реализовывать мошеннические схемы,

– пишут в Киберполиции.

Задержание злоумышленников в Молдове / фото Киберполиции

Отмечается, что злоумышленники размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по низким ценам. После этого они договаривались с потенциальными покупателями за предоплату и что особенно цинично, требовали документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности.

Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку России, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств,

– указывают в полиции.

Полученные средства фигуранты снимали деньги в банкоматах Молдовы или расплачивались ими онлайн. Легализация средств происходила путем приобретения транспортных средств премиум-класса и золотых изделий.

Во время обысков у злоумышленников изъяли 250 тысяч гривен, 61 тысячу долларов, 20 транспортных средств премиум-класса, около 5 кг золотых изделий, мобильные телефоны, более 80 карточек банков Молдовы, Украины и России, оружие, черновые записи, компьютерную технику.