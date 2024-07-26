26 июля на Красной площади неподалеку от мавзолея Ленина 74-летний мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег.

Смотрите также "Белые шнурки" под крышей ФСБ: кто такие неонацисты NS/WP, которых связывают с убийством Фарион

Задели "честь и достоинство"

Отмечается, что мужчина не пострадал. Полицейские повалили его на землю и потушили пламя. После "нарушителя общественного порядка" повезли на допрос.

В сети пишут, что публичное самосожжение стремился устроить капитан в отставке Владимир Арсеньев, который возглавляет Центральный научно-исследовательский институт "Волна". Предприятие специализируется на разработке и изготовлении комплектующих для радиостанций сухопутных войск, авиации и военно-морского флота страны-агрессора.

Дело в том, что в 2023 году госкоропорация "Ростех" обвинила Арсеньева в срыве гособоронзаказа для ведения войны против Украины. В обвинении говорилось, что он украл документацию на разработку другого предприятия. Однако ФСБ не нашла нарушений в работе института. Арсеньев подал встречный иск о защите чести и достоинства, который сейчас рассматривается в суде.

Руководитель института, который работает на МО России, хотел убить себя посреди центра Москвы / Фото соцсети