Сотрудники военкомата через сайт объявлений "Авито" договорились о встрече с 21-летним москвичем Алексеем. Прямо с работы мужчину отвезли в военкомат. Об этом мужчина сам рассказал журналистам.

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Москвич хотел только купить куртку

Инцидент произошел 13 декабря. Накануне вечером Алексей увидел на "Авито" объявления пользователя по имени Евгений о продаже куртки. Алексей предложил приехать к нему на работу в магазин.

Однако вместо куртки в магазине россиянина ждала другая встреча. В магазин зашли двое мужчин среднего роста и показали удостоверение, где был указан "Следственный комитет Коптовского района".

Сказали: "Мы за тобой, поехали в военкомат",

– рассказал Алексей.

Однозначно "пригоден"

В военкомате москвич прошел медицинскую и призывную комиссию. Его, конечно, сразу сочли годным – отправляют на срочную службу. Мужчину отпустили и сказали прийти на следующей неделе, 20 декабря.

Отметим, что Россия объявляла частичную мобилизацию около 300 тысяч военных. В Минобороны Украины уверены, что государство-агрессорка продолжит мобилизацию потому что тактика Кремля не изменилась. Они хотят наступать количеством, а не качеством.