Співробітники військкомату через сайт оголошень "Авіто" домовилися про зустріч із 21-річним москвичем Олексієм. Прямо з роботи чоловіка завезли до військкомату. Про це чоловік сам розповів журналістам.

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Москвич хотів лиш купити куртку

Інцидент стався 13 грудня. Напередодні ввечері Олексій побачив на "Авіто" оголошення користувача на ім'я Євген про продаж куртки. Олексій запропонував приїхати до нього на роботу до магазину.

Однак замість куртки в магазині росіянина чекала інша зустріч. До магазину зайшли двоє чоловіків середнього зросту, й показали посвідчення, де було зазначено "Слідчий комітет Коптівського району".

Сказали: "Ми по тебе, поїхали у військкомат",

– розповів Олексій.

Однозначно "придатний"

У військкоматі москвич пройшов медичну та призовну комісію. Його, звісно, одразу визнали придатним – відправляють на термінову службу. Наразі чоловіка відпустили та сказали прийти наступного тижня, 20 грудня.

Зазначимо, що Росія оголошувала часткову мобілізацію близько 300 тисяч військових. У Міноборони України впевнені, що держава-агресорка продовжить мобілізацію, бо тактика Кремля не змінилась. Вони хочуть наступати кількістю, а не якістю.