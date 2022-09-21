В сети начали появляться сообщения о том, что в столице страны-агрессора продолжаются специальные российско-белорусские консультации. Совет безопасности россии подтвердил эту информацию.

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О чем россияне консультируются с белорусами

Генерал-полковник армии и депутат российской госдумы андрей картаполов сообщил, что их войска сформируют новые части для "защиты" границы и создания "оперативной глубины" на боевых направлениях.

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Мобилизация в россии: последние новости

После того, как путин объявил частичную мобилизацию на всей территории страны, настроения в обществе сильно пошатнулись. Многих россиян возмутило такое заявление, они напуганы и не хотят становиться "пушечным мясом". В сети начали появляться данные о том, что 21 сентября в 19:00 должна пройти всероссийская акция протеста.

Министр обороны россии Сергей шойгу сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов . В первой волне окажутся мужчины до 35 лет, имеющие боевой опыт. Интересно, зачем "большой" русской армии понадобилось подкрепление, если потерь у них практически нет, а "90% раненых уже готовы к бою"?

. В первой волне окажутся мужчины до 35 лет, имеющие боевой опыт. Интересно, зачем "большой" русской армии понадобилось подкрепление, если потерь у них практически нет, а "90% раненых уже готовы к бою"? Михаил Подоляк отреагировал на обращение путина к россиянам и заверил, что все идет "по плану". Также советница руководителя ОП Дария Заровна пошутила, что началась новая "пакетизация россиян".

США и Британия тоже дали комментарий по поводу российской мобилизации. Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что Штаты будут с украинцами столько, сколько нужно. Посол Британии отметила, что путин до сих пор не понимает ситуации в Украине.

Обратите внимание – путин объявил частичную мобилизацию в россии во время срочного обращения: смотрите видео