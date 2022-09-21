У мережі почали з'являтися повідомлення про те, що в столиці країни-агресорки тривають спеціальні російсько-білоруські консультації. Рада безпеки росії підтвердила цю інформацію.

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Про що росіяни консультуються з білорусами

Генерал-полковник армії та депутат російської держдуми андрій картаполов повідомив, що їхні війська сформують нові частини для "захисту" кордону та створення "оперативної глибини" на бойових напрямках.

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Після того, як путін оголосив часткову мобілізацію на всій території країни, настрої в суспільстві сильно похитнулися. Багато росіян обурила така заява, вони налякані й не хочуть ставати "гарматним м'ясом". У мережі почали з'являтися дані про те, що 21 вересня о 19:00 має відбутися всеросійська акція протесту.

Міністр оборони росії сергій шойгу повідомив, що призвуть 300 тисяч резервістів . У першій хвилі опиняться чоловіки до 35 років, що мають бойовий досвід. Цікаво, навіщо "великій" російській армії знадобилося підкріплення, якщо втрат у них практично нема, а "90% поранених вже готові до бою"?

. У першій хвилі опиняться чоловіки до 35 років, що мають бойовий досвід. Цікаво, навіщо "великій" російській армії знадобилося підкріплення, якщо втрат у них практично нема, а "90% поранених вже готові до бою"? Михайло Подоляк відреагував на звернення путіна до жителів росії та запевнив, що все йде "за планом". Також радниця керівника ОП Дарія Зарівна пожартувала, що розпочалася нова "пакетизація росіян".

США та Британія теж дали коментар стосовно російської мобілізації. Посол США в Україні Бріджит Брінк повідмила, що Штати будуть з українцями стільки, скільки потрібно. Натомість посол Британії зауважила, що путін досі не розуміє ситуації в Україні.

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