У мережі почали з'являтися повідомлення про те, що в столиці країни-агресорки тривають спеціальні російсько-білоруські консультації. Рада безпеки росії підтвердила цю інформацію.
Зауважте У Чечні матері мобілізованих вийдуть на мітинг: кадирівці готуються розганяти
Про що росіяни консультуються з білорусами
Генерал-полковник армії та депутат російської держдуми андрій картаполов повідомив, що їхні війська сформують нові частини для "захисту" кордону та створення "оперативної глибини" на бойових напрямках.
Читайте також Прихована мобілізація провалилась: росія виводить один з полків з Сирії
Мобілізація в росії: останні новини
- Після того, як путін оголосив часткову мобілізацію на всій території країни, настрої в суспільстві сильно похитнулися. Багато росіян обурила така заява, вони налякані й не хочуть ставати "гарматним м'ясом". У мережі почали з'являтися дані про те, що 21 вересня о 19:00 має відбутися всеросійська акція протесту.
- Міністр оборони росії сергій шойгу повідомив, що призвуть 300 тисяч резервістів. У першій хвилі опиняться чоловіки до 35 років, що мають бойовий досвід. Цікаво, навіщо "великій" російській армії знадобилося підкріплення, якщо втрат у них практично нема, а "90% поранених вже готові до бою"?
- Михайло Подоляк відреагував на звернення путіна до жителів росії та запевнив, що все йде "за планом". Також радниця керівника ОП Дарія Зарівна пожартувала, що розпочалася нова "пакетизація росіян".
- США та Британія теж дали коментар стосовно російської мобілізації. Посол США в Україні Бріджит Брінк повідмила, що Штати будуть з українцями стільки, скільки потрібно. Натомість посол Британії зауважила, що путін досі не розуміє ситуації в Україні.
Зверніть увагу – Путін оголосив часткову мобілізацію у росії під час термінового звернення: дивіться відео