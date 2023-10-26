Российские пропагандисты около 16 часов сообщили о сильном пожаре на ТЭЦ, которому присвоили 1 ранг сложности, пишет 24 Канал. Речь идет о ТЭЦ-16, расположенной на северо-западе Москвы.

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В Москве на территории ТЭЦ горел газопровод

Российские телеграм-каналы сообщили, что в здании то ли обрушилась крыша, то ли железобетонные конструкции.

В Москве произошел пожар на ТЭЦ: смотрите видео

В результате чрезвычайной ситуации все затянуло черным густым дымом. Сообщается, что причиной чрезвычайной ситуации стало то, что на территории ТЭЦ-16 загорелся газопровод.

В Москве на территории ТЭЦ-16 горел газопровод: смотрите видео

Впоследствии пропагандисты написали о возгорании на трех котлах, а также факельном горении газопровода. Из-за инцидента подача газа была перекрыта.

После этого прокремлевские СМИ сообщили, что возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировано. Пропагандисты внезапно начали утверждать, что обрушение кровли не произошло.

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