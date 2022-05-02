Дело в том, что еще недавно позиция Запада была несколько неопределенной. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский .

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Как он объяснил, риторика резко изменилась и стала более категоричной. Сейчас России весь цивилизованный мир фактически объявил реальную "войну".

Сейчас время для паники в Москве созрело. Об этом свидетельствует множество новостей, заявлений и поступков.

– объяснил Пионтковский.

Более того, на Западе уже отчетливо видят реальное окончание полномасштабного наступления России на Украину.

Если еще раньше говорили о том, что "мы с вами будем до конца", то теперь говорят, что "до победы Украины". Таково коллективное решение цивилизованных стран.

Что предшествовало панике в Кремле: коротко

Начало полномасштабной войны НАТО и США говорили, что не отправят своих военных воевать против России в Украине.

Однако 1 мая в Конгресс США была внесена резолюция об использовании американской армии в Украине.

Документ предусматривает разрешение на использование военной силы для защиты союзников США в ответ на сценарий, по которому Россия использует конкретные виды оружия против Украины.

То есть если такую резолюцию одобрят, то США отправят в Украину свою армию тогда, когда Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие.

США могут ввести войска в Украину: смотрите видео