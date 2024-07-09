Ситуация произошла во время мероприятий оповещения. В Закарпатском ОТЦК и СП рассказали детали.
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В Мукачево мужчина угрожал ножом полицейским и военным
Сегодня (9 июля – 24 Канал) во время мероприятий оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево совместная группа оповещения встретили мужчину, который при общение начал угрожать полицейским и военным ножом,
– рассказали в Закарпатском ОТЦК и СП.
Там добавили, что правоохранители задержали нападавшего.
В ТЦК и СП напомнили, что во время действия военного положения передвигаться без учетных документов запрещено.
"Угрозы военным и полицейским, при исполнении служебных обязанностей, является отягчающим обстоятельством, что имеет правовые последствия и предусматривает уголовную ответственность", – указали там.