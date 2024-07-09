В ведомстве заявили, что задержки вызваны высоким наплывом граждан и регулярными отключениями электроэнергии. Военнослужащие уверяют, что делают все возможное для быстрой обработки документов.

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Создают ли ТЦК искусственные очереди

В телеграмм-каналах появилось видео, на котором гражданин показывает большое количество людей перед воротами ТЦК в Перемышлянах, обвиняя военкомат в создании искусственных очередей для задержки процесса обработки документов.

По информации от Львовского ТЦК, администратор телеграмм-канала, который опубликовал это видео, без всяких доказательств заявил, что работники ТЦК сознательно принимают по 4 – 5 человек в час, чтобы создать задержки и выписать штрафы от 17 до 25 тысяч гривен.

Правда в сообщении есть только то, что граждане, которые не успеют обновить свои данные в определенные законом сроки, действительно и непременно будут платить штраф. Все остальное – просто выдумки,

– отметили в ТЦК.

Там отмечают, что очереди перед воротами ТЦК в Перемышлянах вызваны двумя основными причинами:

из-за большого наплыва граждан. В ведомстве рассказали, что сегодня, 9 июля, в центр пришло вдвое больше людей, чем вчера, чтобы обновить свои данные;

В ведомстве рассказали, что сегодня, 9 июля, в центр пришло вдвое больше людей, чем вчера, чтобы обновить свои данные; из-за регулярных отключений электроэнергии. В ТЦК отметили, что частые отключения света значительно замедляют работу центра, что также способствует задержкам.

В ведомстве заверили, что военнослужащие РТЦК и СП в Перемышлянах делают все возможное, чтобы обрабатывать документы граждан как можно быстрее. Там призвали к терпению и пониманию.

Напомним, что у военнообязанных украинцев есть время до 16 июля, что встать на учет, или обновить свои военно-учетные данные. Сделай это можно в ЦНАПе, местном ТЦК или в приложении от Минобороны Резерв +.