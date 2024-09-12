В Мурманской области угроза атаки дронов. Именно с БпЛА перепутали легкомоторный самолет еще 11 сентября и обстреляли его, передает 24 Канал.

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Использовали стрелковое оружие

Российские телеграмм-каналы пишут, что два легкоспортивных самолета вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск.

Вероятно, отмена угрозы атаки дронов дошла не до всех – после взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя странно. Он подал сигнал тревоги. Оказалось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия.

После этого пилоты обоих самолетов запросили изменение плана полета: первый решил совершить посадку на аэродроме Апатиты, а второй возвращаться на место вылета.

В результате их полет длился около 20 минут. Российские источники пишут, что после приземления доложили о пробитом крыле и фарах самолета.