Жара задержится во всех регионах, кроме западных. При этом теплее всего будет на Востоке и Юге Украины.

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Какими будут первые дни сентября в Украине

В восточных областях царит сухая и жаркая погода. В Луганской области 1 сентября синоптики обещают аж +34 градуса. На выходных, 3 – 4 сентября, температура воздуха будет колебаться в пределах +30...+31 градусов. После этого столбики термометров опустятся до комфортных, но все равно жарких, +26 градусов.

Кстати, ночи тоже не сразу станут холодными. Ночью 3 сентября будет еще 22 градуса.

В Херсонской области будет еще жарче. Там вообще температура не опустится ниже +31 градуса по 5 сентября. Небо во все эти дни будет солнечным и практически безоблачным. Только в понедельник, 5 сентября, выпадет дождь и температура на следующий день снизится до +29 градусов.

Интересно, что в Одессе синоптики не прогнозируют такую сильную жару. Там погода в начале сентября будет теплой и комфортной. Температура воздуха прогреется до +23...+25 градусов. 3 сентября может быть дождь с грозой.

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В Киеве тоже обещают жаркую погоду. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Похолодание и дожди возможны с 7 сентября.

В западных областях будет достаточно прохладно. Жара прогнозируется только на Закарпатье. Там воздух прогреется до +30 градусов. В северных регионах Украины синоптики обещают солнце и +28 градусов 1 сентября.