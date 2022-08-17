Ливень атаковал французскую столицу вечером 16 августа. Менее чем за час выпало до 40 миллиметров осадков, что равно трехнедельной норме.

К теме Сильный ливень накрыл Одессу: несколько улиц ушли под воду

Что непогода натворила в Париже

После 18:00 большинство станций метрополитена закрыли из-за подтопления. В 15-м округе Парижа на станции "Баляр" людям пришлось идти к перронам фактически в воде.

Кроме этого, ливень подтопил улицы, из-за чего дорожное движение усложнилось по всему городу. Также проблемы возникли на отдельных участках железной дороги.

Кстати, в последние недели во Франции была невероятная жара. В пиковые дни столбик термометра приближался к 40 градусам, а местами и превышал эту отметку.

Мощный ливень атаковал Париж: смотрите видео

Непогода атаковала и Украину: последние новости

Непогода, которая бушевала в Волынской области 12 августа, наделала немало бед. Большое количество осадков повлекло за собой значительные подтопления, а из-за попадания молний даже вспыхнули пожары. В ГСЧС отметили, что спасатели совершили 12 выездов для откачки дождевой воды с подтопленных территорий и зданий.

Подтопление зафиксировали:

в подвальном помещении на улице Леси Украинки, в котором расположена пиццерия;

на территории роддома, перинатального центра и в помещении Укртелекома на проспекте Моисея;

в подвале типографии на проспекте Воли в областном центре, в жилых зданиях на улице Подгаецкой;

на электроподстанции на территории городской больницы, а также в частных зданиях и на придомовых территориях на улицах Верещагина, Дорошенко и на проспекте Победы.

Кроме того, 16 августа Одессу накрыл сильный ливень. В результате несколько улиц ушли под воду, а общественный транспорт курсировал с изменениями.

В результате ливня под воду пошли улицы, расположенные вблизи Пересыпского моста. Там стояли правоохранители и разворачивали водителей, пытавшихся его пересечь. Известно, что затопления подверглись также улицам Черноморского Казачества, Атамана Головатого и Балковской.

Также 16 августа непогода наделала беды в нескольких областях Украины. Местные власти кое-где сообщили о подтоплении, перебоях с электричеством, а также о падении деревьев.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 16 августа в области было оборвано 30 линий и отключено 706 трансформаторных подстанций.

Также в результате непогоды в Одессе упали 8 деревьев и крупных веток. На месте работали коммунальные службы.

Кроме того, затопило улицы и дороги в Кропивницком Кировоградской области.

Вас может заинтересовать – Львов накрыла мощная гроза с градом: смотрите видео