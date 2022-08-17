Злива атакувала французьку столицю ввечері 16 серпня. Менш ніж за годину випало до 40 міліметрів опадів, що дорівнює тритижневій нормі.

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Що негода накоїла у Парижі

Після 18:00 більшість станцій метрополітену зачинили через підтоплення. У 15-му окрузі Парижа на станції "Баляр" людям довелося йти до перонів фактично у воді.

Крім цього, злива підтопила вулиці, через що дорожній рух ускладнився по всьому місту. Також проблеми виникли на окремих ділянках залізниці.

До речі, в останні тижні у Франції була неймовірна спека. У пікові дні стовпчик термометра наближався до 40 градусів, а місцями і перевищував цю позначку.

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Негода атакувала і Україну: останні новини

Негода, яка вирувала у Волинській області 12 серпня, наробила чимало лиха. Велика кількість опадів спричинила значні підтоплення, а через влучання блискавок навіть спалахнули пожежі. У ДСНС зазначили, що рятувальники здійснили 12 виїздів для відкачування дощової води з підтоплених територій та будівель.

Підтоплення зафіксували:

у підвальному приміщенні на вулиці Лесі Українки, в якому розташована піцерія;

на території пологового будинку, перинатального центру та в приміщенні Укртелекому на проспекті Мойсея;

у підвалі друкарні на проспекті Волі в обласному центрі, у житлових будівлях на вулиці Підгаєцькій;

в електропідстанції на території міської лікарні, а також у приватних будівлях та прибудинкових територіях на вулицях Верещагіна, Дорошенка й на проспекті Перемоги.

Крім того, 16 серпня Одесу накрила сильна злива. Внаслідок цього кілька вулиць пішли під воду, а громадський транспорт курсував зі змінами.

Внаслідок зливи під воду пішли вулиці, розташовані поблизу Пересипського мосту. Там стояли правоохоронці та розвертали водіїв, які намагались його перетнути. Відомо, що затоплень зазнали також вулиці Чорноморського Козацтва, Отамана Головатого та Балківська.

Також 16 серпня негода наробила лиха у декількох областях України. Місцева влада подекуди повідомила про підтоплення, перебої зі електрикою, а також про падіння дерев.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці 16 серпня в області було обірвано 30 ліній та відключено 706 трансформаторних підстанцій.

Також внаслідок негоди в Одесі впало 8 дерев та великих гілок. На місці працювали комунальні служби.

Окрім цього, затопило вулиці та дороги в Кропивницькому Кіровоградської області.

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