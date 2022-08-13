У ДСНС зазначили, що рятувальники здійснили 12 виїздів для відкачування дощової води з підтоплених територій та будівель. Також протягом минулої доби вдалося ліквідувати 5 пожеж.

Важливо Українців застерігають про грози та град: де оголосили штормове попередження

Підтоплення зафіксували:

у підвальному приміщенні на вулиці Лесі Українки, в якому розташована піцерія;

на території пологового будинку, перинатального центру та в приміщенні Укртелекому на проспекті Мойсея;

у підвалі друкарні на проспекті Волі в обласному центрі, у житлових будівлях на вулиці Підгаєцькій;

в електропідстанції на території міської лікарні, а також у приватних будівлях та прибудинкових територіях на вулицях Верещагіна, Дорошенка й на проспекті Перемоги.

Зранку 12 серпня майже одночасно у Луцьку через влучання розряду блискавки загорілися господарські споруди на вулицях Задворецькій та Шевченка. Наприкінці дня через влучання блискавки загорілася дерев'яна господарська будівля у селі Великий Порськ на Ковельщині.

Крім того, у Ковельському районі через грозу трапилася ще одна пожежа – горіла дерев'яна літня кухня у селі Грабове Шацької територіальної громади.

Якою буде погода на Волині 13 серпня

За повідомленням Укргідрометцентру, 13 серпня на Волині й надалі спостерігатимуться дощі з грозами, місцями град. У ДСНС закликали громадян бути обережними й зважати на погоду.

Тому українців постійно повідомляють про погіршення погоди. Напередодні Укргідрометцентр попереджав, що дощитиме по всій території України. Загалом в українських містах сьогодні буде доволі прохолодно, в деяких з них будуть й грози з градом.

Так, за інформацією ДСНС, 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, будуть грози, а в окремих районах – град.