Офицер 412 отдельного полка беспилотных систем NEMESIS Сергей "Скалун" в эфире 24 Канала рассказал, что в операции участвовали десять подразделений БпЛА. По его словам, для успешного проведения операции нужно было согласовать действия между подразделениями, настроить совместный ритм работы, разведку, удары и систему взаимодействия.

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Что необходимо для успеха в операции

Во время операции было уничтожено около 50 вражеских артиллерийских установок – в частности РСЗО и САУ.

После операции интенсивность огня на некоторых участках снизилась вдвое. Также враг начал продвигаться медленнее. Такая скоординированность – очень важна. Это то, над чем мы работаем и в чем видим будущее,

– сказал Сергей "Скалун".

Он объяснил, что NEMESIS действует как резерв Главнокомандующего. Это дает больше свободы в выборе направлений, но одновременно затрудняет интеграцию в общий план действий – в системы типа СУЛ или ОТГ. Именно поэтому для них особенно важно взаимодействие с теми, кто непосредственно на передовой.

Мы тесно сотрудничаем со всеми бригадами, в районах которых работаем. А охватываем мы почти всю основную боевую полосу. Это – основа нашей эффективности. Первая составляющая – военная: мы согласовываем районы работы, прикрытия для наших наземных сил,

– добавил "Скалун".

Вторая составляющая – доверие. Точную информацию могут предоставить только те подразделения, которые держат полосу. Именно благодаря такому взаимодействию мы получаем большинство целей для поражения.

Это сотрудничество постоянное – оно часть ежедневной работы. Координация с другими подразделениями БпЛА, в частности теми, кто также работает на передовой – важное направление.

