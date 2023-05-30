Об актуальной ситуации в регионах, а также карте воздушных тревог – читайте в материале 24 Канала.
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Как отметил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, над территорией Днепропетровщины зафиксировали 2 крылатые ракеты. Вероятно, направляются в другие районы Днепропетровской области или в другие области Украины.
Вместе с тем прошу жителей района находиться в безопасных местах. Напоминаю о недопустимости фиксации работы ПВО с публикацией в сети Интернет или любых комментариев относительно работы ПВО,
– подчеркнул он.
По состоянию на 18:50 воздушную тревогу объявили в:
- Луганской;
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Николаевская область.
Также тревога раздается на временно оккупированной территории Луганской области и Крыма.
Карта воздушных тревог / Фото "єМапа"
В Запорожье раздались взрывы
На временно оккупированной территории Запорожья, а именно в Мелитополе и Токмаке, раздались взрывы. Что именно там произошло – пока неизвестно. Возможно, это "Хлопок" посетило склады оккупантов.
Ракетные атаки врага активизировались в последнее время. Только в течение 29 мая оккупанты дважды били по Украине, используя и дроны, и ракеты. Как рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, обстреливая Киев, россияне пытались поразить систему противовоздушной обороны столицы, которая успешно сбивает российские воздушные цели.