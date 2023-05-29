Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Россияне применили ракеты "Искандер", потому что они довольно быстро разворачиваются в боевое положение. Вместо этого крылатые ракеты, запускаемые с самолетов, нуждаются в дополнительной подготовке перед вылетом.

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11 ракет, чтобы уничтожить систему Patriot

Свитан считает, что оккупанты пытались попасть по пусковым установкам западных систем ПВО. Информацию об их местоположении могли предоставить проникшие в Украину российские разведывательные группы или разведывательные БПЛА.

"Получив информацию, они привели в боевую готовность пусковые установки "Искандеров" и нанесли удар, пытаясь попасть в наши системы ПВО: Patriot, SAMP-T или другие системы. После каждого пуска пусковая установка перемещается, поэтому россияне пытались быстро их поймать", – отметил военный эксперт.

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Они не использовали "Кинжалы", ведь у них ограничены возможности в отношении самолетов-носителей – всего 6 МиГ-31К. ЗРК Patriot состоит из 11 различных объектов: 8 пусковых установок, командная машина, радар, машина снабжения. Именно поэтому они запустили 11 "Искандеров".

По его словам, есть еще несколько причин, по которым россияне так часто атакуют Украину. В частности, это попытка истощить украинскую систему ПВО, чтобы не осталось ракет для сбивания таких целей как самолеты.

Также это террористический акт против нашего государства и попытка запугать население. Кроме этого, враг пытается не дать перекинуть системы ПВО на линию фронта для прикрытия контрнаступления ВСУ.

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