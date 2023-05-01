Полиция задержала в Гронингене мужчину, который ехал по городу в нетрезвом состоянии. Полиция обнаружила у мужчины похожее на украинское водительское удостоверение, на имя Бориса Джонсона.
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В полиции не сообщают о гражданстве водителя
Указанные в "документе" имя, фото, дата и место рождения совпадают с данными бывшего премьер-министра Британии. Такое "удостоверение" действует до конца 3000 года.
"К сожалению для мужчины, мы не повели себя на поддельные водительские права", – заявили в полиции.
Водительские права, изъявшие у водителя в Нидерландах / Фото полиция Нидерландов
Полиция изъяла "удостоверение". Непонятно, как именно мужчина получил поддельные водительские права. Информация о гражданстве задержанного водителя не приводится.
Полиция пока не сообщает, был ли водитель гражданином Украины. Отмечается, что такие водительские права легко получить в туристических магазинах.
Что известно о позиции Джонсона относительно войны в Украине
- Борис Джонсон мощно поддерживал Украину, будучи в должности премьер-министра Великобритании. Он первым среди лидеров Запада приехал в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.
- Джонсон несколько раз приезжал в столицу Украины и прогуливался по Киеву. Британский политик приобрел большую популярность в Украине. В частности, в его честь придумали песню "А премьер Джонсонюк Борис танки грыз, как барбарис".
- Также в Украине Джонсон получил в подарок шапку от Укрзализныци. Во время полномасштабного вторжения бывший лидер Великобритании предлагал Зеленскому помочь с эвакуацией.
- Джонсон поддерживает предоставление военной помощи Украины и выступает против мирных переговоров с Россией. Он один из наибольших критиков кремлевского режима на Западе.