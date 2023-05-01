Полиция задержала в Гронингене мужчину, который ехал по городу в нетрезвом состоянии. Полиция обнаружила у мужчины похожее на украинское водительское удостоверение, на имя Бориса Джонсона.

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В полиции не сообщают о гражданстве водителя

Указанные в "документе" имя, фото, дата и место рождения совпадают с данными бывшего премьер-министра Британии. Такое "удостоверение" действует до конца 3000 года.

"К сожалению для мужчины, мы не повели себя на поддельные водительские права", – заявили в полиции.



Водительские права, изъявшие у водителя в Нидерландах / Фото полиция Нидерландов

Полиция изъяла "удостоверение". Непонятно, как именно мужчина получил поддельные водительские права. Информация о гражданстве задержанного водителя не приводится.

Полиция пока не сообщает, был ли водитель гражданином Украины. Отмечается, что такие водительские права легко получить в туристических магазинах.

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