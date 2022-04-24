Это был нелегальный завод. Комиссар по топливным ресурсам нигерийского штата Имо Гудлак Опиа отметил, что вся территория завода усеяна телами погибших.

Ранее У Нигерии взорвалось нефтеперерабатывающее судно: есть угроза экокатастрофы

Дым от пожара покрыл леса рядом. Оператора завода объявили в розыск.

Как действуют бедные заводы

СМИ пишут, что подобные предприятия незаконно врезаются в трубопроводы и кустарными методами перерабатывают нефть в горючее. В Нигерии якобы действует много таких заводов, они вредят экономике.

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