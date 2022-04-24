Это был нелегальный завод. Комиссар по топливным ресурсам нигерийского штата Имо Гудлак Опиа отметил, что вся территория завода усеяна телами погибших.
Ранее У Нигерии взорвалось нефтеперерабатывающее судно: есть угроза экокатастрофы
Дым от пожара покрыл леса рядом. Оператора завода объявили в розыск.
Как действуют бедные заводы
СМИ пишут, что подобные предприятия незаконно врезаются в трубопроводы и кустарными методами перерабатывают нефть в горючее. В Нигерии якобы действует много таких заводов, они вредят экономике.
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