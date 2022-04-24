Це був нелегальний завод. Комісар із питань паливних ресурсів нігерійського штату Імо Гудлак Опіа зазначив, що вся територія заводу всіяна тілами загиблих.

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Дим від пожежі покрив ліси, що розташовані поруч. Оператора заводу оголосили в розшук.

Як діють побідні заводи

ЗМІ пишуть, що схожі підприємства незаконно врізаються у трубопроводи та кустарними методами переробляють нафту на пальне. У Нігерії начебто діє багато таких заводів, вони шкодять економіці.

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