Были предупреждения об угрозе баллистики для Юга Украины. 24 Канал призывает николаевцев оставаться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
К теме Россияне ударили по жилой застройке Харькова, корпусах вуза и общежитии
В Николаеве был взрыв
Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 21:38. Воздушные силы предупреждали о возможности применения врагом баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления!
– отметили военные.
Уже через 5 минут в самом Николаеве услышали взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
"В Николаеве был слышен звук взрыва", – написали журналисты.
Взрывы также подтвердил и мэр города Александр Сенкевич. Он отметил, что все подробности станут известны позже, а пока призвал граждан находиться в безопасных местах.
В то же время глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что прилет был за пределами города, вероятно, в лесополосе, где работают разминировщики. Однако окончательно подробности станут известны после подтверждения правоохранителей.