Були попередження про загрозу балістики для Півдня України. 24 Канал закликає миколаївців лишатися в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Миколаєві був вибух

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 21:38. Повітряні сили попереджали про можливість застосування ворогом балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння зі південно-східного напрямку!

– зазначили військові.

Уже через 5 хвилин у самому Миколаєві почули вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"У Миколаєві було чутно звук вибуху", – написали журналісти.

Вибухи також підтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич. Він наголосив, що всі подробиці стануть відомі згодом, а поки закликав громадян перебувати у безпечних місцях.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що приліт був за межами міста, ймовірно, у лісосмузі, де працюють розмінувальники. Однак остаточно подробиці стануть відомі після підтвердження правоохоронців.

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