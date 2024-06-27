Були попередження про загрозу балістики для Півдня України. 24 Канал закликає миколаївців лишатися в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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У Миколаєві був вибух
Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 21:38. Повітряні сили попереджали про можливість застосування ворогом балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння зі південно-східного напрямку!
– зазначили військові.
Уже через 5 хвилин у самому Миколаєві почули вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
"У Миколаєві було чутно звук вибуху", – написали журналісти.
Вибухи також підтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич. Він наголосив, що всі подробиці стануть відомі згодом, а поки закликав громадян перебувати у безпечних місцях.
Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що приліт був за межами міста, ймовірно, у лісосмузі, де працюють розмінувальники. Однак остаточно подробиці стануть відомі після підтвердження правоохоронців.