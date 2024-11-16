Взрыв в Николаеве прогремел около 19:24. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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Что известно о взрыве в Николаеве сегодня

Около 19:21 в Николаевской области объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения агрессором баллистического вооружения с юга.

Уже через несколько минут в Николаеве прогремел взрыв. Это подтвердил городской голова Александр Сенкевич.

Отбой воздушной тревоги объявили в 19:48. Председатель ОВА прокомментировал вражескую атаку.

Четко понимаем куда. Пока без вызовов скорой. Надеюсь, все будет так и в дальнейшем,

– написал Виталий Ким.

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