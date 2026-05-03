В Николаеве прогремел повторный взрыв

С самого утра в воскресенье, 3 мая, продолжается российский террор украинских городов. Так, жители Николаева содрогнулись от взрыва.

Что известно о взрыве в Николаеве?

Тревога в области стремительно начала распространяться с 8:40. Так, "красными" стали Первомайский, Баштанский, Николаевский, Вознесенский районы.

Взрыв в областном центре прогремел уже около 8:43. Уже через несколько минут был слышен повторный взрыв. Эту информацию подтвердил и мэр города Александр Сенкевич.

Отметим, что Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистики, а впоследствии фиксировали движение скоростной цели в Николаевской области курсом на Одесскую область. Об угрозе ракетного удара сообщили и в местной областной администрации.

На момент публикации информации о возможных последствиях вражеского удара нет. Вероятно, местные власти сообщат об этом позже.

Что известно о предыдущих обстрелах Николаева?

1 мая российские войска атаковали ударными беспилотниками, что привело к пожарам на энергетических объектах и в жилых районах. В результате удара пострадали три человека, в частности, 35-летний мужчина получил осколочные ранения. Также была повреждена гражданская инфраструктура – многоэтажные дома и автомобили.

Вечером 30 апреля в городе также прогремела серия взрывов из-за атаки российских дронов. Мэр Александр Сенкевич сообщил о повреждениях частного сектора: в жилом доме возник пожар, а также был попадание в многоквартирный дом.

Чем отвечает Украина?

Украинские Силы беспилотных систем недавно нанесли удар по российскому аэродрому "Шагол" в Челябинске. По сообщениям, дроны поразили вражеские Су-57 и Су-34. Атака произошла на расстоянии около 1700 километров от украинской границы, что свидетельствует о расширении возможностей дальнобойных атак.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что СОУ формируют линейку дальнобойных дронов для нанесения таких ударов.

В конце апреля украинские беспилотники также поразили два российских вертолета Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области страны-агрессора.

Кроме того, в середине апреля подразделения СБУ провели операцию в оккупированном Крыму, нанеся удары по объектам Черноморского флота России в Севастополе и аэродрому "Бельбек". Среди пораженных целей были самолет МиГ-31, десантные корабли и другие военные объекты.