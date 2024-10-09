Российские войска продолжают регулярно обстреливать Николаев и область. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь.

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В Николаеве прогремели взрывы

Как сообщили корреспонденты Суспильного, взрывы в Николаеве прогремели около 22:14. Информацию о взрывах подтвердил городской голова Александр Сенкевич.

В Николаеве были слышны взрывы. Информация позже. Воздушная тревога продолжается!

– написал он.

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