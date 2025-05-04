Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрывы в Николаеве 04.05.2025

Взрывы в Николаеве прогремели около 11:34. Заметим, что за несколько минут до этого, в 11:27, в области объявили тревогу.

Добавим, в 11:28 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга.

По состоянию на 11:45 официальных комментариев местных властей о взрывах в Николаеве еще не было. Воздушная тревога продолжается. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и до отбоя тревоги находиться в укрытии.

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