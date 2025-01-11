Об этом говорится в отчете о готовности Норвегии к кризису войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет норвежского правительства.

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Что предусматривает новое решение правительства Норвегии

Норвегия может обязать застройщиков обустраивать бомбоубежища в новых зданиях.

"Вокруг нас все больше неопределенности. Мы должны заботиться о гражданском населении в случае "худшего сценария", войны или вооруженного нападения. В таком случае укрытие – одна из необходимых нам мер защиты", – сказала министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель в интервью NRK.

Отчет содержит сотни рекомендаций, направленных на укрепление безопасности и подготовку к различным угрозам, таких как война, пандемии или экстремальные погодные явления.

Готовность России использовать военную силу для достижения политических целей показывает, что Норвегии, скорее всего, еще долго придется иметь дело с непредсказуемым и склонным к риску соседом,

– говорится в докладе.

Обязательное строительство бомбоубежищ в Норвегии прекратили в 1998 году. Сейчас бомбоубежища Норвегии могут вместить 45% населения, в то время как в Финляндии этот показатель достигает 90%, в Швеции – 70%.

Сейчас правительство планирует два вида укрытий: для защиты от химического и радиационного оружия, а также для противодействия обычному оружию. Под второй тип могут быть переоборудованы подземные паркинги или станции метро.

По словам Мель, новые требования будут касаться зданий площадью более 1000 квадратных метров.

Норвегия также ужесточила законодательство об иностранных инвестициях в стратегические отрасли. Страна также планирует последовать примеру других стран Северной Европы и ужесточить законодательство по сделкам покупки недвижимости вблизи военных объектов и других объектов критической инфраструктуры.

Напомним, Швеция готовит дополнительные места на кладбищах на случай войны. Так, похоронная ассоциация Гетеборга стремится приобрести не менее 4 гектаров земли для срочных захоронений около 30 000 человек в случае войны. Кроме этого, им нужно еще 6 гектаров для обычных захоронений.