Про це йдеться у звіті щодо готовності Норвегії до кризи війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт норвезького уряду.

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Що передбачає нове рішення уряду Норвегії

Норвегія може зобов'язати забудовників облаштовувати бомбосховища у нових будівлях.

"Навколо нас усе більше невизначеності. Ми маємо дбати про цивільне населення у разі "гіршого сценарію", війни або збройного нападу. У такому разі укриття – один із необхідних нам заходів захисту", – сказала міністерка юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель в інтерв'ю NRK.

Звіт містить сотні рекомендацій, спрямованих на зміцнення безпеки та підготовку до різних загроз, таких як війна, пандемії чи екстремальні погодні явища.

Готовність Росії використовувати військову силу задля досягнення політичних цілей показує, що Норвегії, швидше за все, ще довго доведеться мати справу з непередбачуваним і схильним до ризику сусідом,

– йдеться у доповіді.

Обов’язкове будівництво бомбосховищ у Норвегії припинили у 1998 році. Наразі бомбосховища Норвегії можуть вмістити 45% населення, в той час як у Фінляндії цей показник досягає 90%, у Швеції – 70%.

Наразі уряд планує два види укриттів: для захисту від хімічної та радіаційної зброї, а також для протидії звичайній зброї. Під другий тип можуть бути переобладнані підземні паркінги або станції метро.

За словами Мель, нові вимоги стосуватимуться будівель площею понад 1000 квадратних метрів.

Норвегія також зробила жорсткішим законодавство про іноземні інвестиції в стратегічні галузі. Країна також планує послідувати прикладу інших країн Північної Європи та посилити законодавство щодо угод покупки нерухомості поблизу військових об'єктів та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Швеція готує додаткові місця на кладовищах на випадок війни. Так, похоронна асоціація Гетеборга прагне придбати щонайменше 4 гектари землі для термінових поховань близько 30 000 осіб у разі війни. Окрім цього, їм потрібно ще 6 гектарі для звичайних поховань.