Арестович подчеркнул, что ВСУ не спрашивают, можно ли им стрелять, информирует 24 канал. Украинские защитники и защитницы ликвидируют российских оккупантов.

Обратите внимание Уже не 2 – 3 месяца: Арестович дал новый прогноз по окончании войны

Может быть, американцы знали, где находится Герасимов. В статье говорится не об украинской стороне, а о действиях американской стороны, знавшей, где конкретно на фронте находится Герасимов. Главное мнение материала – что они решали, передавать ли эту информацию украинской стороне,

– рассказал Арестович.

Он подчеркнул, что у США были сомнения. Почему – непонятно.

ВСУ защищают Украину от врага. Поэтому били по высоким российским военачальникам, которые приперлись в Украину.

В частности, во время визита высокопоставленного российского военного, погибли 50 элитных российских спецназовцев, которые его охраняли. Арестович заметил, что, может быть, это был Герасимов. В то же время, никаких деталей он не сообщал.

Арестович о материале NYT и Герасимова: смотрите видео

Путину безразлично на свое "пушечное мясо"

В NYT заявили, что Владимиру Путину абсолютно безразлично свое "пушечное мясо". В общем, российский диктатор может согласиться на гибель или ранение 300 000 российских военнослужащих. По состоянию на 18 декабря на концерт к Кобзону отправились уже 97 690 оккупантов. Эта цифра растет каждый день.